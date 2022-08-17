Транспортная прокуратура по закону устроила на работу пятерых моряков из Карелии

Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров провел личный прием граждан и предпринимателей в Карелии.
Так, в Карельскую транспортную прокуратуру обратились 5 моряков по факту уклонения работодателя от заключения с ними трудовых договоров.
Транспортная прокуратура в отношении организации и ее директора возбудила дела об административных правонарушениях за уклонение от оформления трудового договора.
Устранение нарушений – на контроле.
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