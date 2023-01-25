Транспортная прокуратура нашла нарушения в аэропорту «Петрозаводск»

Карельская транспортная прокуратура приняла меры к устранению нарушений прав инвалидов на воздушном транспорте, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Северо-Западу.

Карельская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов, в ходе которой выявила нарушения в деятельности в аэропорту «Петрозаводск».

Установлено, что в аэропорту «Петрозаводск» отсутствует специальное подъемное устройство - амбулифт для посадки на воздушное судно и высадки из него инвалидов, а также других лиц, не способных передвигаться самостоятельно.

Транспортная прокуратура внесла представление генеральному директору БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск».

Устранение нарушений контролируется.