Транспортная реформа приведет к сокращению количества личных автомобилей в центре Петрозаводска

Одна из задач транспортной реформы, которая начнется в следующем году в Петрозаводске, заключается в том, чтобы сократить количество личного автотранспорта в центре города.

Об этом заявил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Петрозаводска.

«Одна из задач — сокращение использования личного транспорта для перемещений по городу. Мы понимаем, что сегодня многие пользуются личным транспортом не потому, что это комфортно, а потому, что нет нормального общественного транспорта… Нам придется, как это делают все города, предоставив комфортный общественный транспорт, ограничивать в центре города использование транспорта личного, в том числе, в целях экологии…», — сказал Парфенчиков.

С ним согласился глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Да, надо развивать велодвижение, пешеходное движение, ограничивать личный транспорт в центре города, но тут все взаимосвязано — нужно решить вопрос с доступностью, с комфортностью общественного транспорта, потому что одними ограничительными мерами проблему не решить», — добавил мэр.