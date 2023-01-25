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Транспортная реформа в Петрозаводске приведет к снижению себестоимости проезда

Новости. Общество
14:32, 03 Февраля 2023
фото: © Александр Батов / «Столица на Онего»

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Транспортная реформа, реализуемая в Петрозаводске, поспособствует снижению себестоимости проезда в маршрутках и троллейбусах.

Как в интервью нашему изданию заявил директор петрозаводского МУП «Городской транспорт» Виктор Клещев, транспортная реформа позволит уменьшить себестоимость проезда и повысит рентабельность работы транспортных предприятий.

«На примере троллейбусного управления скажу, что после реформы нам не нужно будет содержать некоторые диспетчерские, контролеров, взаимодействовать с платежными системами, следить за выручкой, бороться за ее поступление, считать каждую копейку. Это ложится на заказчика перевозок. Наша задача только выпускать каждый день исправные троллейбусы на маршруты. Заказала мэрия 41 троллейбус? Выпустили, и они пошли по утвержденному в администрации расписанию. Упрощается вся экономика», - отметил он.

Суть в том, что перевозчики (маршрутки и троллейбусы) больше не будут самостоятельно собирать выручку – все деньги пассажиров получит заказчик, то есть, городская мэрия. Она же оплатит услуги перевозчиков по заранее заключенным контрактам.

Взамен у администрации появятся рычаги влияния на работу транспорта – штрафы. 

Подробнее об этом читайте в материале «Дорогой ты наш троллейбус». В частности, о том, почему не все новые вологодские и белорусские машины выходят на линии, и о том, вернется ли в строй троллейбус, поврежденный в ДТП около моста через Неглинку. 

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