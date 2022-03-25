Транспортные полицейские Карелии сняли трех пьяных дебоширов с поездов дальнего следования

Петрозаводск и Кемь стали конечными остановками для трех пьяных пассажиров.

Наряд полиции вызвали к прибывающему в Петрозаводск поезду сообщением «Мурманск – Москва». Транспортные полицейские выявили 42-летнего жителя Карелии. Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и мешал отдыху остальных пассажиров. Мужчина был отстранен от дальнейшего следования, рассказали в петрозаводской транспортной полиции.

Аналогичный инцидент произошел на станции Кемь в пассажирском поезде сообщением «Москва – Мурманск». Там полицейские задержали жителей Мурманской области в возрасте 45 и 52 лет. Пьяным мужчинам было отказано в дальнейшем проезде в связи с тем, что на поведение нетрезвых нарушителей спокойствия поступили жалобы от пассажиров и поездной бригады.

Все правонарушители сняты с поездов и привлечены стражами порядка к административной ответственности.

Кроме этого, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших через Карелию, выявлены жители Мурманской и Ярославской областей, а также Карелии. Нарушителей ждет штраф.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске пьяный мужчина попал под грузовой поезд и остался жив.