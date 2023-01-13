Транспортные полицейские в Карелии оштрафовали 29 пьяных пассажиров с начала года

За две недели сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте выявили 70 административных правонарушений на объектах железнодорожного транспорта Карелии.

С начала года оштрафованы за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде 29 пассажиров, за употребление табака — 25. Об этом сообщили в петрозаводской транспортной полиции.

Так, на станции Сегежа с заявлением о неадекватном поведении пассажира поезда сообщением «Москва -Мурманск» обратился начальник поезда. Стражи порядка прибыли на место происшествия и установили личность нарушителя, им оказался 47-летний житель Карелии. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, игнорировал требования поездной бригады и мешал отдыху пассажиров.

А на станции Медвежья Гора двум пассажирам поезда сообщением «Москва-Мурманск» было отказано в проезде: при посадке в вагон жители Ленинградской области, 42 и 43 лет, были пьяны.

Все правонарушители сняты с поездов по актам поездных бригад.