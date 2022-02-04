Транспортные полицейские в Карелии сняли с поезда пьяного мурманчанина, мешавшего пассажирам

Для дебошира из Мурманска станция Кемь стала конечной.

Сотрудникам транспортной полиции на станции Кемь поступило сообщение о том, что к прибывающему поезду сообщением «Мурманск — Санкт-Петербург» требуется наряд. В результате полицейскими был выявлен 41-летний мурманчанин. В пути следования мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и мешал отдыху остальных пассажиров, вследствие по акту поездной бригады нарушитель снят с поезда, рассказали в ведомстве.

Кроме того, во время стоянки поезда сообщением «Костомукша — Санкт-Петербург» на станции Костомукша 50-летнему жителю Суоярви было отказано в проезде. При посадке в вагон он был пьян.

Аналогичное правонарушение пресечено на станции Петрозаводск, где поездной бригадой от поездки был отстранен нетрезвый 30-летний житель поселка Чална Прионежского района.

Все правонарушители привлечены стражами порядка к административной ответственности.

Кроме этого, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших через Карелию, выявлены жители Мурманской, Псковской, Томской областей, а также Карелии. Нарушителей оштрафовали.

Ранее в Петрозаводске пьяный мужчина попал под грузовой поезд и остался жив.