890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
Врачи назвали кожные симптомы омикрона, которые могут долго не проходить 1
06.02.2022 19:30
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка 7
Сегодня 13:20

Транспортные полицейские в Карелии сняли с поезда пьяного мурманчанина, мешавшего пассажирам

Новости. Общество
15:33, 07 Февраля 2022
фото: © Руслан Шамуков / ТАСС

Новости партнеров

Для дебошира из Мурманска станция Кемь стала конечной.

Сотрудникам транспортной полиции на станции Кемь поступило сообщение о том, что к прибывающему поезду сообщением «Мурманск — Санкт-Петербург» требуется наряд. В результате полицейскими был выявлен 41-летний мурманчанин. В пути следования мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и мешал отдыху остальных пассажиров, вследствие по акту поездной бригады нарушитель снят с поезда, рассказали в ведомстве.

Кроме того, во время стоянки поезда сообщением «Костомукша — Санкт-Петербург» на станции Костомукша 50-летнему жителю Суоярви было отказано в проезде. При посадке в вагон он был пьян.

Аналогичное правонарушение пресечено на станции Петрозаводск, где поездной бригадой от поездки был отстранен нетрезвый 30-летний житель поселка Чална Прионежского района.

Все правонарушители привлечены стражами порядка к административной ответственности.

Кроме этого, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших через Карелию, выявлены жители Мурманской, Псковской, Томской областей, а также Карелии. Нарушителей оштрафовали.

Ранее в Петрозаводске пьяный мужчина попал под грузовой поезд и остался жив.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
горский еврей
2022-02-07 16:47:39
то есть "Санкт-Петербург-Мурманск"
горский еврей
2022-02-07 16:46:19
Поезд "Петрозаводск-Мурманск", самый лакомый кусок для сотрудников линейного отдела. Всё начинается со станции Лодейном поле, когда с платформы выгоняются все бабки-кошёлки торгующие спиртным во время стоянки поезда. Тогда у пассажиров северян, не остаётся выбора, как покупать у проводников из-под полы водку втридорога, а что делать, дорога то до Мурманска не близкая.
Вот тут и наступает черёд доблестных парней из линейного отдела транспортной полиции.
В поезде всё незаконно приобретённое конфискуется, и к тому же пассажирам выписываются штрафы за распитие спиртных напитков в общественном месте. Потом, всё делится с проводниками, а товар продаётся снова, но на обратном рейсе. Вот такой круговорот воды в природе происходит. Или водки на "Арктике".Я сам там был,мёд пиво пил.По усам текло,а в рот не попало.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 11:22
Капитал
«Ждем с замиранием сердца»: в Госдуме назвали экотехнопарк в Карелии будущим страны
Строительство первого в России экотехнопарка по переработке твердых коммунальных отходов в грунт и биогаз планируется начать в Карелии в 2022 году, а через несколько лет – в других регионах страны.
Эпидемиолог Александр Гаврилов: «Человечеству долго предстоит жить с этим вирусом» 6
04.02.2022 15:25
Миллионы для «Горы победы» 1
04.02.2022 09:02
Как сельская воспитательница стала «козой отпущения» 10
03.02.2022 08:59
Клиники на Чайкиной: Omicron или Delta?
02.02.2022 16:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 11
Сегодня 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»