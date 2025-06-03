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Транспортный комплекс Карелии станет безопаснее и эффективнее с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС»

Новости. Экономика
15:14, 19 Июня 2025
фото: © Пресс-служба правительства РК

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Опыт применения госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в Республике Карелия для онлайн-мониторинга движения общественного транспорта и лесной техники будет распространяться на весь транспортный комплекс, включая гражданские авиабеспилотники, коммунальную технику, перевозку бытовых и строительных отходов.

Соответствующее соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума заключили Глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

— «Это соглашение имеет для нас особое значение. Внедрение мониторинга на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» станет  ещё одним важным шагом к улучшению транспортного обслуживания населения республики. Кроме того, цифровизация позволит оптимизировать работу транспортных предприятий в лесной отрасли, коммунальной сфере. Уверены, что проект пойдет на пользу республике»,  — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Алексей Райкевич добавил, что Карелия активно использует данные от «ЭРА-ГЛОНАСС» для управления, повышения прозрачности работы и безопасности транспорта.

— «Более 700 транспортных средств, обеспечивающих работу общественного транспорта в Карелии, подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС».  Рост этого показателя открывает всё большему числу жителей региона возможность планировать свой маршрут, видеть точное время прибытия транспорта в популярных онлайн-сервисах, мобильных приложениях. Следующим шагом станет внедрение системы контроля пассажирских перевозок между регионами», — поясняет генеральный директор АО «ГЛОНАСС».

— «Также в Карелии подключено свыше полутора тысяч единиц лесной техники и автомобилей, перевозящих опасные грузы. Сервис обеспечивает соблюдение требований федерального законодательства, создает равные условия для законопослушных предпринимателей. Мониторинг, например, лесной техники помимо выявления нелегальных рубок помогает оперативно реагировать на лесные пожары».

Сегодня на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» создается единая система идентификации беспилотного транспорта. Решение позволяет, в частности, видеть в онлайн-режиме и контролировать соблюдение маршрутов гражданских авиабеспилотников, которые могут использоваться для мониторинга инфраструктуры, лесов, обработки сельскохозяйственных земель, а также поиска и спасения людей.

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