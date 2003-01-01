Транспортный налог для владельцев мощных катеров и гидроциклов в Карелии снизят на 70%

Изменения ставок налогообложения коснутся воднотранспортных средств с мощностью свыше 100 лошадиных сил.

Налоговые ставки для зарегистрированных в Карелии с 1 января 2026 года катеров, моторных лодок и гидроциклов мощностью свыше 100 лошадиных сил должны быть снижены на 70%. Срок действия пониженного налога – три года. Такие изменения в закон «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» одобрил сегодня, 14 октября, комитет карельского парламента по бюджету и налогам. Законопроект подготовлен региональным правительством и внесен в Заксобрание.

Как показал мониторинг налогового законодательства, ставки для катеров и гидроциклов в соседних регионах в два-три раза ниже, чем в Карелии. В результате в Сортавале немало водного транспорта, зарегистрированного в Ленинградской области, сообщил на заседании профильного комитета заместитель председателя Законодательного собрания республики Илья Раковский. В Карелии же, по данным Минфина, в настоящее время в реестр входит всего 470 катеров и 28 гидроциклов.

- Разница в налогообложении воднотранспортных средств в Карелии и других регионах существенная. Но нам сегодня нет смысла эти объекты заводить в серый сектор. Нужно сделать ставку выгоднее, чем у соседей. Тем самым мы обеспечим легализацию катеров и лодок. Выпадающих доходов в республиканском бюджете не будет, так как с пониженными на 70% ставками планируем увеличить количество официально зарегистрированных катеров. Поэтому эти изменения в закон о налогах нужно поддержать, - сказал Илья Раковский.

При этом вице-спикер парламента Карелии предложил ко второму чтению законопроекта проанализировать ситуацию с налоговыми ставками и по транспортным средствам с менее мощными моторами.

- Если сейчас мы говорим о катерах мощностью свыше 100 лошадиных сил, давайте посмотрим какой-то сегмент и в коридоре от 100 до 60 лошадиных сил и ниже, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Нужно устранить несоответствие по ставкам по транспортному налогу, которые действительно гораздо ниже в соседних регионах, сразу по всем объектам разной мощности, - считает Илья Раковский.