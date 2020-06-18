Транспортный налог в России захотели снизить на четверть

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25 процентов в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Уточняется, что мера должна коснуться жителей регионов, где вводили режим повышенной готовности. По мнению автора инициативы, такой шаг стал бы "справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки", пишет издание "РИА Новости".



Власов пояснил, что подавляющее большинство россиян вынуждены были провести дома больше месяца и, соответственно, не пользовались автомобилями.



"Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета", – говорится в обращении парламентария.



В понедельник президент Владимир Путин поручил выбрать, какие меры поддержки экономики и граждан следует продлить.



На прошлой неделе правительство приняло новый пакет. Так, расширилось число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере трех тысяч рублей в июне, июле и августе.