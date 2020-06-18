890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Синоптики обещают холодные выходные в Карелии 1
Сегодня 09:46
Нашлись родители потерявшейся в Карелии маленькой девочки 2
Сегодня 10:24
Следком рассказал подробности страшного убийства младенца в Карелии
Сегодня 08:58
Еще 22 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии за сутки
Сегодня 08:45
Кассационный суд отменил приговор инструкторам лагеря "Сямозеро" в Карелии, где погибли дети 1
Сегодня 16:39

Транспортный налог в России захотели снизить на четверть

Новости. Общество
20:40, 18 Июня 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Загрузка...

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25 процентов в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Уточняется, что мера должна коснуться жителей регионов, где вводили режим повышенной готовности. По мнению автора инициативы, такой шаг стал бы "справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки", пишет издание "РИА Новости".

Власов пояснил, что подавляющее большинство россиян вынуждены были провести дома больше месяца и, соответственно, не пользовались автомобилями.
 
"Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета", – говорится в обращении парламентария.

В понедельник президент Владимир Путин поручил выбрать, какие меры поддержки экономики и граждан следует продлить.
 
На прошлой неделе правительство приняло новый пакет. Так, расширилось число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере трех тысяч рублей в июне, июле и августе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

16.06.2020 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 6
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 11
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»