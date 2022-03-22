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Транспортный прокурор выявил нарушения прав инвалидов на таможне в Карелии

Новости. Общество
17:40, 22 Марта 2022
фото: © Юлия Артюкова / ТАСС

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Карельская транспортная прокуратура обнаружила нарушения прав инвалидов в здании таможни.

Сотрудники транспортной прокуратуры проверили, как соблюдаются права маломобильных граждан при оказании государственных услуг в Карельской таможне.

Как рассказали в ведомстве, установлено, что в помещении таможни не обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, отсутствует тактильная информация, выполненная шрифтом Брайля.

В этой связи транспортный прокурор внес представление начальнику таможни. Устранение нарушений находится на контроле.

Ранее прокурор потребовал от железнодорожников быстрее устранять аварии на сетях в Приладожье Карелии.

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