Транспортный прокурор выявил нарушения прав инвалидов на таможне в Карелии

Карельская транспортная прокуратура обнаружила нарушения прав инвалидов в здании таможни.
Сотрудники транспортной прокуратуры проверили, как соблюдаются права маломобильных граждан при оказании государственных услуг в Карельской таможне.
Как рассказали в ведомстве, установлено, что в помещении таможни не обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, отсутствует тактильная информация, выполненная шрифтом Брайля.
В этой связи транспортный прокурор внес представление начальнику таможни. Устранение нарушений находится на контроле.
Ранее прокурор потребовал от железнодорожников быстрее устранять аварии на сетях в Приладожье Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание