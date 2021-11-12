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Трасса «Фонтаны» в Петрозаводске опасна для прогулок — люди могут провалиться в глубокие ямы

Новости. Общество
11:32, 24 Декабря 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Стихийное благоустройство трассы «Фонтаны», которым занимаются жители Петрозаводска, представляет угрозу для лыжников и пешеходов.

Об этом было заявлено сегодня на прошедшем в администрации города заседании «круглого стола», посвященного перспективам развития трассы.

По словам одного из участников, для добычи грунта, который используется при благоустройстве «Фонтанов», кто-то из инициативных горожан выкопал глубокие ямы.

«Лично я замерял одну из ям — она метр пятьдесят. Когда ему сделали замечание, он заложил их веточками. Зимой, если человек ступит в сторону, он сядет на кол, провалится, и его даже можно там не найти. И на трассе эти ямы есть», — пояснил общественник.

По его мнению, опасны и бревенчатые настилы, которые строят на болотистых участках трассы. Известны случаи, когда снегоходы переворачивались при проезде через эти настилы.

По мнению общественника, подобные стихийные инициативы горожан надо ввести в организованное русло. Этим должны заняться власти Петрозаводска.

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