«Трасса должна быть готова», — в Петрозаводске на «Фонтанах» укатают трассу и нарежут лыжню

В пятницу, 1 декабря, на «Фонтанах» приступят к укатке трассы и нарезке лыжни, пообещала Колыхматова.
Глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала о готовности трассы «Фонтаны» к открытию сезона.
«Будний день, утро, на градуснике -4, на трассе „Фонтаны“ уже многолюдно. С учетом того, что время рабочее, большинство людей — представители старшего поколения. Кто на лыжах, кто со сканди-палками, а кто-то просто пешком. Воздух чистый, снег белый — зимняя сказка», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города.
«Все это еще раз доказывает, что лыжная трасса „Фонтаны“ — объект особенный, очень любимый и востребованный петрозаводчанами. Вот почему решение о благоустройстве было совершенно правильным», — подчеркнула она.
Утром в четверг, 30 ноября, Инна Колыхматова встретились с подрядчиком и представителями Дирекции спорта. В воскресенье, 3 декабря, стартует традиционный фестиваль для любителей здорового образа жизни «Зимние фонтаны».
«К этому моменту трасса должна быть готова», — написала глава карельской столицы в соцсети.
Сейчас подрядчик завершает последние работы — в финальной стадии монтаж моста. Его обещали сдать в последлний день ноября. После этого проезд автомобилей и техники будет закрыт. «А уже завтра приступим к укатке трассы и нарезке лыжни», — пообещала Инна Сергеевна.
Как рассказала Колыхматова, трассу расширили до 6 -10 метров, заменили грунт, выполнили дренажные работы и отвод воды. Объект действительно стал круглогодичным — в бесснежное время здесь можно кататься на велосипеде.
Основные работы завершили раньше намеченного срока. По контракту сдать их необходимо было в январе, но понимая любовь горожан к лыжным прогулкам, постарались выполнить все к сезону, отметила глава Петрозаводска.
«Безусловно, состояние объекта будем предметно инспектировать весной. Гарантия на работы составляет 3 года», — заявила Колыхматова и пригласила всех на «Зимние фонтаны».
«На трассе здорово!» — добавила градоначальница.
Ранее мы писали о том, что в Петрозаводске закрыта трасса «Фонтаны».
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