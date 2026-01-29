Трассу «Фонтаны» готовят к Карельскому лыжному марафону

На «Фонтаны» для подготовки трассы к марафону выехал ратрак.
7-8 марта в Петрозаводске пройдет Карельский лыжный марафон. В этом году лыжники побегут по трассе «Фонтаны». В данный момент идет подготовка большого круга в 12,5 км.
— К 1 февраля планируем полностью запустить новый круг с новыми интересными локациями. После работы снегоходами в ближайшие дни трассу начал выравнивать ратрак. Хотим отметить, что за все время проведения наших марафонов в этом году получается самый интересный и красивый круг, — пишут организаторы марафона.
Возможность использования ратрака появилась после строительства нового моста между Кукковкой и Древлянкой.
Регистрация на марафон уже открыта. В программе дистанции на 12,5, 25 и 50 км. Также предусмотрены детские старты на 500 м, 1, 2 и 3 км.