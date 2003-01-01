Трассу из Карелии в Петербург перекроют на время разведения моста

Стало известно, когда будет перекрыто движение по дороге в Ленинградской области.

Завтра, 7 октября, с 12:50 до 15:00 на 239 км федеральной трассы «Кола» (Санкт-Петербург — граница с Королевством Норвегия) будет полностью перекрыто движение автомобилей, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

— В указанный период для прохода вниз по реке яхты «Апостол Андрей» с максимальным высотным габаритом 23 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь у города Лодейное Поле в Ленинградской области, — объяснил он причины введения соответствующих мер.

Ограничения также коснутся железнодорожного транспорта.