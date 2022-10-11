Трассу из Карелии в Санкт-Петербург на время перекроют

В Ленинградской области будет на время перекрыта трасса «Кола».

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 октября с 10.00 в течении 45 минут будет полностью перекрыто движение транспорта из-за разводки моста через Неву.

«В период с 10.00 до 10.45 для прохода вниз по реке барже — буксирного состава «Речной-51» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48» с максимальным высотным габаритом 19,9 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.