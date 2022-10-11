Движение на трассе «Кола» остановят на 45 минут

Движение по федеральной автодороге будет полностью перекрыто в соседнем с Карелией регионе в течение 45 минут, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

В понедельник, 17 октября, из-за разводки Ладожского моста в Кировском районе Ленобласти полностью перекроют движение по трассе «Кола».





С 15.00 до 15.45 под мостом через Неву пройдут три судна максимальной высотой 19,9 метра.



В Упрдор «Северо-Запад» просят учитывать эту информацию при планировании поездок.