19 июня на несколько часов перекроют трассу «Кола»

Разводка моста планируется для пропуска высокогабаритных грузовых судов.

19 июня с 12:50 до 15:00 движение на 236 километре федеральной трассы «Кола» полностью остановят. Это вынужденная мера, чтобы развести автомобильно-железнодорожный мост и пропустить через реку Свирь на границе Карелии и Ленобласти грузовые суда, об этом сообщило Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

«В период с 12:50 до 15:00 для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Борис Сафонов», «ВЭШ 91005» и «ВЭШ 91008» с максимальным высотным габаритом 17 метров, представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.