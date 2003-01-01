Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

Завтра, 22 сентября, на федеральной трассе Р-21 «Кола» будет полностью перекрыто движение на 45 минут.

Ограничения введут на участке возле деревни Марьино в Кировском районе Ленинградской области.

Движение перекроют с 15:00 до 15:45 для разводки Ладожского моста. Это необходимо для прохода по реке барже-буксирного состава «РБ-27», «РБ-250» и «РБ-Ижорец». Судна имеют максимальную высоту 18 метров. Трасса «Кола» является важной транспортной артерией, соединяющей Санкт-Петербург с Карелией и Мурманской областью.

Дорожное управление «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует водителям учитывать эту информацию при планировании маршрута.

После 15:45 движение по мосту будет восстановлено.