Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

Об этом сообщают в Управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

18 октября на 236-м км федеральной дороги Р-21 «Кола» «Санкт-Петербург – Петрозаводск– Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия» в районе г. Лодейное Поле в Ленинградской области с 12:50 до 15:00 будет закрыто движение автомобильного транспорта.

Разводка моста через реку Свирь будет проводиться представителями «РЖД» для прохода по реке состава судов с максимальным высотным габаритом 15,73 метра. Мост предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Если суда не успеют подойти ко времени запланированной разводке моста, то его разведут 19 октября в это же время. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть информацию при планировании маршрутов следования.