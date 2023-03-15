Трассу «Кола» перекроют на севере из-за взрывов

Автолюбителей предупредили о временном перекрытии трассы в Мурманской области.

В ФКУ Упрдор «Кола» сообщили, что в связи с выполнением буровзрывных работ 20, 22 и 23 марта с 10.00 до 12.00 будет перекрываться движение на участке с 19-го по 20-й км автодороги подъезд к Североморску.

Каждый раз продолжительность перекрытия составит не более 30 минут. Объехать участок можно будет по территории Мурманска.

Водителей просит учитывать перекрытие трассы при планировании поездок.