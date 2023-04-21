Трассу «Кола» перекроют на три дня

В течение трех дней, с 20 по 22 июня, будет перекрыто движение на участке автодороги к Североморску, сообщили в федеральном дорожном агентстве.

В связи с выполнением буровзрывных работ, как сообщили в Подведомственном Росавтодору федеральном агентстве Упрдор «Кола», в течение трех дней (с 20.06 по 22.06) на короткий срок с 10:00 до 12:00 перекроют движение на автодорожном участке подъезда к Североморску в Мурманской области:

— 20 июня — с 19-го по 20-й км автодороги;

— 21 и 22 июня — от д. 114 по проспекта Героев-Североморцев по 20-й км автодороги.

Продолжительность перекрытия во всех случаях составит не более 30 минут.