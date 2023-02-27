Трассу «Кола», перекрытую из-за непогоды, снова открыли для транспорта

Участки автотрассы «Кола» в Мурманской области севернее Карелии сегодня с 15.00 открыли для движения транспорта.

Об этом сообщили в ФКУ Упордор «Кола»

Ранее из-за неблагоприятных метеоусловий был закрыт проезд по участкам автодороги с 1408 по 1470 км и с 1470 по 1510 км.

Кроме того, было приостановлено движение грузовых автомобилей по участку с 1149 по 1381 км. Эти ограничения тоже отменены.