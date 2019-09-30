Трассу "Кола" в Карелии перекроют для проведения буровзрывных работ

Будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в Сегежском районе, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

В связи с проведением буровзрывных работ на участке капитального ремонта км 725 – км 772 автодороги Р-21 "Кола" 30 сентября, 1, 2 и 3 октября будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в период с 14.00 до 17.00 в Сегежском районе.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать требования регулировщиков и временных дорожных знаков.