Трассу «Кола» вновь перекроют из-за разводки моста по дороге в Карелию

Мост через Свирь разведут из-за прохода буксира «Иеволи Орандж».
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 9 ноября, с 13.00 до 15.00, на федеральной трассе «Кола» остановят движение по причине разводки моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре.
В это время по реке пройдет буксир «Иеволи Орандж» высотой 25,1 метра. Мост расположен рядом с Лодейным Полем.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть информацию при
планировании поездок.
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