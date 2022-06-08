Трассу на севере Карелии перекроют из-за укладки асфальта

На дороге в Костомукшу начинают укладывать асфальт — водителей просят быть осторожнее.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Кола», «в связи с началом укладки асфальтобетонного покрытия в рамках капитального ремонта автодороги А-137 („Автомобильная дорога Р-21 ‚Кола‘–Тикша– Ледмозеро–Костомукша–граница с Финляндской Республикой Республика Карелия“) с 1 июля на длительный период предусматриваются перерывы в движении продолжительностью от 15 до 35 минут на первом 25-километровом участке дороги от трассы „Кола“».

В управлении просят водителей учитывать это обстоятельство при планировании поездок, а также соблюдать ПДД и требования дорожных знаков.

Ранее управление автодороги «Кола» предупредило о временных неудобствах, связанных с ремонтом моста в Беломорском районе.