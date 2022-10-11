Трассу на западе Карелии перекроют из-за авторалли

Финал Кубка Карелии по ралли-спринту пройдет в Суоярвском районе республики.

На юге Суоярвского района в ближайшую субботу, 17 декабря, пройдет финал Кубка Карелии-2022, ралли спринт «Вешкелица-2022». Об этом сообщили в паблике «Наш город Суоярви».

В связи с проведением авторалли дорога «Вешкелица — Игнойла» будет перекрыта 17 декабря с 13.00 до 15.00 и с 15.30 до 17.30.

Ранее стало известно, что дорогу на юге Карелии перекроют по просьбе кинематографистов почти на двое суток.