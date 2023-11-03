Трассу в Карелию перекроют на два часа из-за прохода судов

Во вторник, 7 ноября, движение на федеральной трассе «Кола» остановится из-за разводки моста.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 7 ноября с 13.00 до 15.00 разведут мост через Свирь.
Днем, с 13.00 до 15.00, вниз по реке пройдут буксир «Волчек», теплоход «Капитан Егоров» и «ОТА-990».
Напомним, мост находится на 236 километре федеральной автодороги «Кола» у города Лодейное Поле в Ленинградской области.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть информацию при планировании маршрутов.
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