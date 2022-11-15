Трассу в соседнем с Карелией регионе перекроют из-за работы взрывников

Два дня подряд трассу на подъезде к Североморску будут перекрывать по причине взрывных работ.
ФКУ Упрдор «Кола» сообщает, что с 22 по 24 ноября ежедневно с 10:00 до 12:00 на участке реконструкции дороги «Подъезд к Североморску» будет остановлено движение транспорта из-за взрывных работ.
Речь идет об отрезке дороги от перекрестка с Транспортной улицей до перекрестка с проспектом Героев-Североморцев.
Объезд предусмотрен по территории Мурманска.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание