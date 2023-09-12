Траурный зал и часовня появятся в Петрозаводске

Глава Карелии посетил стройплощадку на Высотном проезде.

Как рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле 13 сентября, завершается строительство бюро судмедэкспертизы на Высотном проезде в Петрозаводске.





«В октябре–ноябре начнем монтаж оборудования. Поставил задачу закончить работы до 1 декабря, чтобы к концу года запустить этот важный объект», — написал губернатор.





Руководитель республики отметил, что бюро переедет из старых деревянных зданий на улице Федосовой.

«Здесь будут принципиально новые условия для работы наших экспертов, гистологическая лаборатория в помощь криминалистам и, что не менее важно — траурный зал и часовня, чтобы достойно проводить близких в последний путь», — написал глава Карелии.