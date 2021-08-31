Травивший тараканов россиянин пострадал от взрыва

Взрыв прогремел в квартире, в которой россиянин травил тараканов.

Житель Новороссийска пострадал, когда травил в квартире тараканов. В процессе в комнате произошел взрыв, из-за чего выбило три окна. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Instagram газеты «Новороссийский рабочий».

Инцидент произошел в понедельник, 30 августа, в квартире на первом этаже в доме на Анапском шоссе. Собственница жилья была в гостях у подруги, пока ее супруг травил насекомых специальным раствором. В комнате также стояли баллончики с дихлофосом. В итоге в помещении прогремел взрыв.

Россиян получил сильный ожог головы и плеча, его госпитализировали. На место приезжала аварийная служба, которая подтвердила, что утечки газа не было. По предположениям хозяйки, взрыв мог произойти из-за химической реакции или от воздействия солнечного света на баллоны. В качестве временной меры окна с выбитыми стеклами закрыли пленкой.