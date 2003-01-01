Травля крыс началась в Петрозаводске

В Петрозаводске начали обрабатывать муниципальные контейнерные площадки против крыс.
Компания «КарелДезСервис» во время дератизации обработает более 300 контейнерных площадок, расположенных на территориях общего пользования. Они муниципальные.
— В первую неделю планируется истребление грызунов и тампонирование нор с использованием специальных препаратов. Спустя две недели контейнерные площадки обработают повторно, — говорят в мэрии.
Чиновники называют это масштабной дератизацией. Но по сути, чтобы ее так называть, включиться в нее должны все: управляющие организации, товарищества собственников жилья и недвижимости, предприятия торговли, общепита, социальные и другие учреждения. Заставить их участвовать мэрия не может, поэтому только призывает. На деле участвуют далеко не все.
Чиновники напомнили, что выбрасывать твердые коммунальные отходы можно только в предназначенные для этого контейнеры. Запрещается складировать мусор возле площадок и на общественных территориях. Скопление покрышек, коробок, веток способствует увеличению популяции крыс. Для них это хорошие домики, а выброшенные продукты — еда. Осенью крысы мигрируют с улиц в подвальные помещения. Поэтому в это время и проводят дератизацию с целью уменьшить количество грызунов. Так рекомендовали ученые. Они проводили большое исследование по изучению количества грызунов в Петрозаводске. Но важно, уточняли они, чтобы травля шла по всему городу, на всех контейнерных площадках.
Ранее жители Петрозаводска пожаловались на свалку в центре города, где живут крысы размером с кошку. И такие претензии поступают в администрацию регулярно, но проблема, увы, не решается.