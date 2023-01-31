Требовавшие закрытия свинокомплекса жители Карелии пожаловались на безработицу, заявил Лабинов

Закрытие крупного свиноводческого комплекса в Карелии, которого добивались местные жители, привело к безработице и новым жалобам со стороны населения.

Об этом сообщил сегодня в парламенте министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов.

Он напомнил об истории с ЗАО «Свинокомплекс «Кондопожский» в поселке Березовка. Предприятие закрылось в 2018 году, а в 2020 году его решил выкупить новый инвестор. Жители поселка Березовка и деревни Вороново протестовали против возобновления работы свинокомплекса. По их словам, в те годы, когда предприятие работало, отходы жизнедеятельности животных попадали в почву и соседнюю реку.

«Когда работал в Березовке свинокомплекс, было письменное заявление жителей, порядка 190 подписей, которые требовали избавить их от такого соседства. И когда свинокомплекс закрылся, буквально через год опять 190 подписей, из них половина тех же самых… «Мы же остались без работы». Николай Владимирович Федоренко (владелец форелеводческой компании — прим. ред.), который забрал часть людей, всех забрать не смог. Всех трудоустроить не смогли, а у тех, кто не трудоустроен, теперь Минсельхоз виноват, что закрыл свинокомплекс», — сказал Лабинов.