Требуются волонтеры для поиска пропавшего в Карелии петербуржца

МВД Карелии разыскивает жителя Санкт-Петербурга, который 5 октября вышел из гостиницы в Сегеже с деньгами и документами и пропал.

Напомним, МВД Карелии объявило в розыск пропавшего без вести петербуржца. Его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 185, телосложение худощавое. При себе был телефон, документы и кошелек. Был одет в серую камуфляжную куртку, синие джинсы и темные кроссовки с серыми вставками.

Необходимы добровольцы для прочесывания лесного массива и прибрежной зоны, сообщается в паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС".

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, кто контактировал с ним, кто хочет помочь участием в поисках – просят сообщить об этом по телефонам: +79217027170 или 02 (с мобильного –102).