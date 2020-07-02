Трех браконьеров поймали на ловле судаков (ФОТО)

В акватории Онежского озера пресечена незаконная добыча промысловой рыбы, сообщили в пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Ущерб превысил 39 тысяч рублей.

В Кондопожской губе Онежского озера выявлены двое местных жителей в возрасте 45 и 50 лет.





Установлено, что, несмотря на действующий запрет, браконьеры в ночное время осуществляли незаконный лов рыбы в местах нереста.



Добычей браконьеров стали три судака. Стражами правопорядка у правонарушителей изъяты 10 запрещенных рыболовных снастей, катер с мотором и добытый улов.





В Прионежском районе у любителя незаконной рыбалки также изъято 3 особи судака.



Общая сумма ущерба превысила 39 тысяч рублей.



Возбуждены уголовные дела.



Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в Карелии будут судить браконьера из Ленобласти, "вооружившегося" 11 спиннингами.