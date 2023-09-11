Трех человек, попавших на камеры наблюдения в центре Петрозаводска, разыскивает полиция

Информацию о разыскиваемых просят сообщить по телефону.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливаются личности двоих мужчин и женщины, которые могут быть причастны к совершению кражи. Как сообщили в МВД Карелии, сумма кражи составила более 50 тысяч рублей.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщать сведения по номеру телефона: 8-921-625-25-88

Конфиденциальность гарантируется.