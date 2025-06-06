Трех молодых жительниц Петрозаводска мошенники обманули по одной схеме

Горожанки доверились незнакомцам, обещавшим легкий заработок.

В полицию Петрозаводска поступило три заявления от горожанок, которые лишились денег, пытаясь заработать на инвестициях. В МВД рассказали детали.

Одна из жертв — 20-летняя девушка. Ей написал незнакомец в мессенджере и предложил выгодные условия для заработка на бирже. Девушка последовала его советам и перевела почти 60 тысяч рублей на указанные счета, но обещанную прибыль так и не получила.

Вторая пострадавшая — 27-летняя девушка. Она тоже поверила мошенникам, выдававшим себя за финансовых консультантов. Горожанка даже взяла кредит, чтобы вложить больше денег. В результате она потеряла 300 тысяч рублей.

Третья жертва — 35-летняя жительница Петрозаводска. Она потеряла лишилась 24 тысяч рублей по аналогичной схеме.

По всем трем случаям возбуждены уголовные дела о мошенничестве с причинением значительного ущерба.