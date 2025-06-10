Трех тюленей выпустили в Финский залив после лечения

Выпуск тюленей сняли на видео.

В Санкт-Петербурге выпустили на волю трех вылеченных серых тюленей. Как сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» это был четвертый выпуск животных в этом году — всего с начала сезона в дикую природу вернули 16 ластоногих.

Тюлени попали в беду в конце марта. Одну самку нашли возле Яхтенного моста. Она была травмирована и страдала от паразитов. Двух других обнаружили на побережье в Выборгском районе. Всех доставили в центр реабилитации на территории Водоканала.

За время лечения тюлени окрепли, набрали вес и научились опасаться людей — это важно для жизни на воле. Сейчас они готовы к самостоятельной жизни в Финском заливе.

Центр в Репино работает с 2014 года. Здесь лечат редких морских животных. Самые известные пациенты — нерпы Крошик и Шлиссик, которые так и не захотели возвращаться в дикую природу.