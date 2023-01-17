«Трехбуквенный маршрут»: депутат рассказал, как жители Карелии реагируют на резкий рост тарифов

Депутат парламента Карелии Ройне Изюмов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность резкого повышения тарифов на электроэнергию с 1 декабря.

По его словам, он получает от жителей республики квитанции, в которых указаны суммы на 30-40% больше, чем до повышения.

«Не буду тут цитировать нецензурную брань, которую пишут мне в личных сообщениях. Трехбуквенный маршрут в адрес ресурсоснабжающей организации и так всем очевиден», — написал депутат на своей странице Вконтакте.

По его словам, в декабре прошлого года он уже обращался в прокуратуру Карелии с просьбой проверить законность повышения тарифов, но тогда надзорный орган не обнаружил нарушений. Теперь депутат просит провести проверку по конкретному случаю.

Изюмов считает, что повышение не только ударило по кошельку жителей Карелии, но и сделало бессмысленным разделение тарифов на дневные и ночные. Раньше низкие ночные тарифы стимулировали граждан потреблять электричество ночью, что приводило к снижению нагрузки на электрические сети. Резкий рост произошел, в основном, за счет повышения ночных тарифов, поэтому теперь жителям выгоднее переходить на недифференцированные тарифы, которые не зависят от времени суток.

Как эту ситуацию объясняет Госкомитет по ценам и тарифам Карелии, читайте в статье «Переходим на дрова».