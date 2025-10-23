Трёхдневная рабочая неделя ждёт россиян в начале ноября

В Госдуме напомнили, сколько дней россияне будут работать в первую неделю ноября.

В первую неделю ноября россияне будут работать всего три дня — с 5 по 7 число, напомнил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— На следующей неделе у нас будет шестидневная рабочая неделя, суббота будет рабочим днём. Зато мы будем отдыхать в воскресенье, понедельник и вторник. Таким образом, следующая рабочая неделя у нас будет короткая — это среда, четверг, пятница, — отметил он.

По словам депутата, решение о переносе выходных дней правительство приняло в соответствии с Трудовым кодексом РФ в 2024 году. Эти меры были необходимы для оптимизации времени работы и отдыха.

Напомним, следующая суббота, 1 ноября, станет сокращённым рабочим днём. Во вторник, 4 ноября, отмечается День народного единства.

Ранее мы также писали, что новогодние праздники 2025–2026 годов будут самыми длинными за последние годы — с 31 декабря по 11 января включительно.