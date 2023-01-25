Реклама

Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45

Трехдневный «Зимний Драйв» ждет Карелию

Новости. Общество
07:00, 13 Февраля 2023

Новости партнеров

Фестиваль автоспорта «Зимний Драйв в Карелии» пройдет в Сортавале, сообщили Минобразования и спорта республики.

С 17 по 19 февраля на льду озера Айранне состоится уникальный фестиваль автоспорта «Зимний Драйв в Карелии».

Центральным событием станет автомобильный Марафон-гигант «25 часов на льду». В этом году 20 команд из 3-4 пилотов за 25 часов должны будут преодолеть максимальное количество кругов по льду озера. Дистанция одного кольца – 6 км.

География участников обширна: приедут команды из самых разных уголков России – Мордовии, Татарстана, Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Выборга, а также из Молдовы и Грузии. В финале фестиваля состоится уникальное шоу участников Гран-при «Карельская Джимхана».

«Команды будут отчаянно биться за каждый сантиметр изменчивого льда на покрышках без шипов и только на заднем приводе!» – отмечает организатор фестиваля, титулованная российская гонщица Илона Накутис.

В программе фестиваля:
17 февраля: в 12:30 – оnline-открытие фестиваля «Зимний Драйв в Карелии», в 13:00 – старт марафона-гиганта «25 часов на льду»;
18 февраля: в 14:00 – финиш марафона-гиганта «25 часов на льду», 16:00 – награждение победителей и вручение наград участникам;

19 февраля: с 10:00 до 18:00 – старт-финиш соревнований «Карельская Джимхана», в 18:30 – награждение победителей и вручение наград участникам.

Больше подробностей можно найти на сайте события: winterdriverussia.com

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.02.2023, 15:23
В Карелии осужден пенсионер, насиловавший маленьких детей
06.02.2023, 06:40
«Сами разберемся, как нам жить»: глава Карелии о вмешательстве «Гринпис» в ситуацию с нацпарком
09.02.2023, 13:12
Глава Карелии распорядился передавать в МВД информацию о «подозрительных» безработных
07.02.2023, 00:05
Исследование показало, что надо есть, чтобы не заболеть раком
12.02.2023, 00:10
Даже без кашля: странная «простуда» отправляет россиян в больницу с пневмонией
08.02.2023, 13:42
Главврач районной больницы Карелии, где возбуждено уголовное дело о мошенничестве, уехала в зону СВО

Чтиво

10.02.2023 16:00
Без политики
Серый кардинал сцены
Как работает концертный звукорежиссер в Петрозаводске.
САБАЙТРАВЭЛ – и сэкономил, и заработал, и бизнес построил
08.02.2023 16:00
«На пенсию я не надеюсь»
30.01.2023 18:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.