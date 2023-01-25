Трехдневный «Зимний Драйв» ждет Карелию

Фестиваль автоспорта «Зимний Драйв в Карелии» пройдет в Сортавале, сообщили Минобразования и спорта республики.

С 17 по 19 февраля на льду озера Айранне состоится уникальный фестиваль автоспорта «Зимний Драйв в Карелии».

Центральным событием станет автомобильный Марафон-гигант «25 часов на льду». В этом году 20 команд из 3-4 пилотов за 25 часов должны будут преодолеть максимальное количество кругов по льду озера. Дистанция одного кольца – 6 км.

География участников обширна: приедут команды из самых разных уголков России – Мордовии, Татарстана, Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Выборга, а также из Молдовы и Грузии. В финале фестиваля состоится уникальное шоу участников Гран-при «Карельская Джимхана».

«Команды будут отчаянно биться за каждый сантиметр изменчивого льда на покрышках без шипов и только на заднем приводе!» – отмечает организатор фестиваля, титулованная российская гонщица Илона Накутис.

В программе фестиваля:

17 февраля: в 12:30 – оnline-открытие фестиваля «Зимний Драйв в Карелии», в 13:00 – старт марафона-гиганта «25 часов на льду»;

18 февраля: в 14:00 – финиш марафона-гиганта «25 часов на льду», 16:00 – награждение победителей и вручение наград участникам;

19 февраля: с 10:00 до 18:00 – старт-финиш соревнований «Карельская Джимхана», в 18:30 – награждение победителей и вручение наград участникам.

Больше подробностей можно найти на сайте события: winterdriverussia.com