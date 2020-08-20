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Трехэтажный детский сад введут в эксплуатацию в Петрозаводске 1 сентября (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 21 Августа 2020
фото: администрация Петрозаводска
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В микрорайоне Древлянка завершены строительно-монтажные работы в здании нового детского сада на улице Попова.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, 1 сентября будет введено в эксплуатацию здание филиала детского сада № 113 "Онеженка" на улице Попова, 9.

Уже завершены все строительно-монтажные работы, а также получены положительные заключения надзорных органов. В настоящее время ведется процедура лицензирования образовательной деятельности.

- Учреждение на 300 мест – радостное событие для жителей этого района, - сказала глава города Ирина Мирошник, которая побывала на объекте. - Древлянка у нас самый нуждающийся в дошкольных и школьных организациях район, поэтому сразу несколько объектов у нас здесь стротся: и большая школа по соседству, и еще будет садик на Хейкконена. Так что рассчитываем удовлетворить все потребности жителей района. Учитывая, что Петрозаводск растет, при проектировании новых дошкольных учреждений мы в первую очередь рассматривали Древлянку, Кукковку, Ключевую, - отметила Ирина Мирошник.

Построенное здание дошкольной организации отвечает всем современным требованиям, включая нормативы в области пожарной безопасности.

Оно уже оснащено необходимым оборудованием. В здании обустроено 12 групповых помещений, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, а также методический кабинет и помещение для индивидуальных и групповых занятий. Работать в этом здании будут 65 человек, штат уже укомплектован.

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