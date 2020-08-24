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Трехэтажный ж/д вокзал планируется построить возле горного парка "Рускеала"

Новости. Общество
16:01, 25 Августа 2020
фото: ГТРК "Карелия"
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АО "РЖД" планируют инвестировать в строительство нового железнодорожного вокзала возле горного парка "Рускеала" - спрос на это направление резко вырос после запуска ретропоезда из Санкт-Петербурга.

О планах РЖД в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" рассказал министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

По его словам, подготовлен проект нового трехэтажного вокзала с пропускной способностью 1,5 тыс. человек в день.

"Это инвестиционный проект не предпринимателя, а этим инвестиционным проектом заинтересовалась РЖД. Именно они поддержали и стали активными участниками, и они будут инвестировать в этот проект свои собственные средства", - сказал министр.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Сеня
2020-08-25 16:25:14
хе хе и Остапов понесло .
Os
2020-08-25 16:05:44
А из Петрозаводска туда поезда нет, хотя могли бы возить желающих попасть одновременно на Кижи и в Рускеалу.
Гость
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