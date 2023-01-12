Трехкратная чемпионка страны из Карелии взяла бронзу на всероссийских соревнованиях

Александра Русакова завоевала третье место на Кубке России по спортивному ориентированию на лыжах, сообщили центре спортивной подготовки Карелии.

В Нижнем Новгороде стартовала программа Кубка России 2023 года в лыжных дисциплинах.



Как рассказали в федерации спортивного ориентирования Карелии, первые в этом году кубковые медали разыгрывались на длинной дистанции (лонг).



Спортсменка из Карелии Александра Русакова, представляющая центр спортивной подготовки, заняла третье место.



Напомним, в прошлом году спортсменка из Петрозаводска стала трехкратной чемпионкой страны.