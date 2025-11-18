Знаменитый борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин прибыл в Карелию для участия в работе комиссии Парламентского Собрания Союзного государства России и Беларуси.
Карелин вошел в состав комиссии по безопасности и обороне Парламентского Собрания Союзного государства. Работа комиссии запланирована на сегодняшний и завтрашний день. Визит проходит в рамках межпарламентского сотрудничества двух стран, сообщает Артур Парфенчиков.
Парламентское собрание Союза Беларуси и России — представительный и законодательный орган Союзного государства, созданный в 1996 году. Оно состоит из равного числа представителей парламентов обеих стран (по 36 человек) и выполняет функции законодательного органа.
В его задачи входят:
— Принятие законов и Основ законодательства Союзного государства;
— Унификация законодательства Беларуси и России;
— Утверждение бюджета и контроль за его исполнением;
Структура включает профильные комиссии, в том числе по безопасности и обороне, в работе которой принимает участие Александр Карелин. Все решения Парламентского Собрания утверждаются национальными парламентами обеих стран.
Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались на Валааме.