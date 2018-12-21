Трехлетний ребенок попал под машину в Петрозаводске

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Автомобиль сбил ребенка, которого мама везла на санях по обочине , сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В минувший четверг, 20 декабря, в 16:45 на бул. Интернационалистов, 6. Водитель Hyundai Santa Fe совершил наезд на трехлетнего мальчика, которого везла на "ватрушке" мама, двигаясь по ходу движения автомобиля.
Ребенок получил ушиб левого голеностопного сустава. Ему назначено амбулаторное лечение.
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