Трехлетнюю девочку, которую укусил клещ в Карелии, перевели из реанимации в обычную палату

Состояние девочки, которую укусил энцефалитный клещ, стабилизировалось.

О состоянии ребенка рассказала мама девочки. Малышку перевели из реанимации в обычную палату.

— Теперь мы можем быть вместе. Состояние стабильное, показатели вируса по пункции упали в 2 раза. Ручки и ножки двигаются, но о координации движений можно пока только мечтать, речь тоже пока очень тяжелая и мало ее. Состояние дезориентировано. День сегодня прошел без судорожных приступов. Стала подпаивать ее из шприца по чуть-чуть. Питание пока только через зонд. Верю, что с каждым днем будет только лучше, — сообщила мама в соцсетях.

Напомним, малышку укусил клещ ориентировочно 6–7 июля на даче в Лучевом. 9 июля ребенок пожаловался на боли в ухе, рассказал «Столице на Онего» папа девочки. Оказалось, что клещ забрался вовнутрь, обнаружить его было, действительно, сложно. Врач снял паукообразного и сделал укол иммуноглобулина, но через неделю у ребенка поднялась температура, она поступила в ДРБ.

Родные начали сбор средств на реабилитацию. За 4 дня им удалось собрать чуть больше полумиллиона рублей. Опасения родителей связаны еще и с ситуацией с девятилетним Всеволодом Соловьевым, которого в июне укусил клещ. Мальчик больше месяца находился в реанимации, сейчас он проходит первый этап реабилитации.