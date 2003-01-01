Трехзвездочные отели в Карелии стали одними из самых дорогих в стране

Карелия вошла в топ-3 регионов с высокой стоимостью проживания в отелях «три звезды».

Согласно данным Российского союза туриндустрии, Карелия заняла третье место в России по стоимости проживания в трехзвездочных отелях. Средняя цена за сутки в регионе составила 14 785 рублей.

Дороже всего отдых в отелях этой категории летом 2025 года стоил в Адыгее (20 521 рубль) и на Алтае (17 105 рублей). В пятерку самых дорогих регионов также вошли Севастополь (14 073 рубля) и Ленинградская область (13 187 рублей).Средняя цена по России за номер в трехзвездочном отеле составила 10 116 рублей, что на 7,1% выше, чем годом ранее.

При этом союз туриндустрии отметил, что снижение спроса заставило отельеров снизить цены почти на 20% в течение летнего сезона. Самые доступные цены на проживание — в Забайкальском крае (2 978 рублей), Курганской (3 278 рублей) и Ульяновской (4 053 рубля) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября в России начали действовать новые правила для отелей, баз отдыха и глэмпингов. Из-за этого треть отелей в Карелии исчезла с сайтов бронирования.