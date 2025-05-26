Тренажеры установили на территории Республиканской больницы им.В.А.Баранова

Подарок сделал учреждению бизнесмен Вадим Маркелов.

На территории больницы в зоне отдыха пациентов появились четыре новых спортивных уличных тренажера. Это подарок предпринимателя Вадима Маркелова



«Благодарим Вадима Евгеньевича за подарок и надеемся, что своей надежностью и удобством при эксплуатации эти тренажеры будут долго радовать пациентов и способствовать их скорейшему выздоровлению», — говорится в паблике больницы», — написали в паблике больницы в ВК.

Все спортивные тренажеры разработаны в сотрудничестве с квалифицированными специалистами и опытными тренерами. При проектировании приняты в расчет аспекты анатомического строения тела человека. Тренажеры спроектированы таким образом, чтобы выполнение упражнений было правильным с точки зрения эргономики и биомеханики.

Свой первый спортивный комплекс Вадим Маркелов установил для петрозаводчан 13 лет назад. А сегодня такие комплексы стоят во дворах многоэтажек, у школ, училищ и других учреждений. Только для Москвы завод Маркелова поставил более 500 своих уникальных спортивных площадок. Есть они и за пределами страны.





