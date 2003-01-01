Крупный театральный менеджер рассказал петрозаводчанам о росте интереса к русской культуре за рубежом

В преддверии фестиваля «Театральная осень» в Петрозаводске ведущие деятели искусства страны высказали мнение насчёт развития русской культуры в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Интерес к русской культуре в странах ближнего и дальнего зарубежья продолжает расти, заявил генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом», член попечительского совета Ассоциации деятелей русских театров зарубежья Сергей Шуб на пресс-конференции в Национальном театре Карелии, приуроченной к открытию фестиваля «Театральная осень» в Петрозаводске.
— Например, сегодня в Казахстане работает около 20 русскоязычных театров, из них около 10 были открыты в последние 5 лет и продолжают развиваться. Это означает, что интерес к русской культуре не иссякает и будет расти, — высказался он.
По его мнению, основным фактором популяризации отечественной культуры за границей остаётся классический русский театр, отражающий уникальное национальное мировосприятие.
Напомним, уже сегодня, 10 сентября, в столице Карелии стартует масштабный сценический фестиваль «Театральная осень», участие в котором примут русскоязычные труппы из 5 постсоветских республик — Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. Форум будет проходить в Петрозаводске впервые. Каждый год он открывает новые театральные центры России — ранее площадками для его проведения становились Москва, Ярославль, Тамбов, Набережные Челны и Нижний Новгород.